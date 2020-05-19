Министр здравоохранения Северной Осетии заразился коронавирусом
Министр здравоохранения Северной Осетии Тамерлан Гогичаев заразился коронавирусом, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
В ответ на вопрос агентства, действительно ли министр Гогичаев заразился коронавирусом, в пресс-службе североосетинского Минздрава ответили утвердительно.
По данным управления Роспотребнадзора по региону, в Северной Осетии зарегистрированы 2387 случаев заражения новым типом коронавируса, из них 1164 выздоровели, 22 случая оказались летальными.