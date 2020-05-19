Высокогорные села Астары обеспечены бесперебойной электроэнергией видео
Три села в Астаринском районе – Диго, Долу и Секашан обеспечены бесперебойной электроэнергией.
Как сообщили haqqin.az в пресс-службе ОАО «Азеришиг», соответствующее распоряжение об обеспечении этих сел бесперебойным энергоснабжением подписал президент Ильхам Алиев.
ОАО «Азеришиг» завершило работы по энергообеспечению этих сел. В селах установлены новые трансформаторные пункты, проведены электрические кабели. Стоит отметить, что все три села являются высокогорными и туда практически не едут автомобили.