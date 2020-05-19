Нефть продолжает расти: Brent подбирается к $37

Мировые цены на нефть растут на снижении опасений за переизбыток сырья, свидетельствуют данные торгов.

Согласно информации, стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures на утро четверга составляет $36,59 за баррель, это на $0,84 (2,35%) выше цены на закрытие предыдущей сессии, пишет Интерфакс.

Фьючерсы на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подорожали на $0,8 (2,39%) - до $34,29 за баррель.