Сильное землетрясение в Средиземном море

Сильное землетрясение магнитудой 5,9 произошло у берегов Греции. По интенсивности сотрясений в эпицентре оно оценивается как «разрушительное». Об этом сообщил Алтае-Саянский филиал Геофизической службы Российской академии наук.

Эпицентр стихии находился в 224 км к юго-западу от города Метони (периферия Пелопоннес). Очаг залегал на глубине 20,2 км. Информации о пострадавших и разрушениях пока нет.



По данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра, магнитуда составила 6,2.