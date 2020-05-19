В рамках широкомасштабных оперативно-тактических учений подразделения противовоздушной обороны (ПВО) совершили марш и заняли позиционные районы для выполнения учебно-боевых задач по прикрытию населенных пунктов, объектов различного назначения и живой силы от средств воздушного нападения условного противника, сообщает пресс-служба Минобороны.

Боевые расчеты ПВО также обеспечат воздушное прикрытие привлеченных к учениям личного состава и боевой техники от огневого воздействия авиационных средств противника.