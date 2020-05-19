Мадуро: президент Колумбии приказал заразить Венесуэлу COVID-19
Президент Венесуэлы Николас Мадуро обвинил колумбийского лидера Ивана Дуке в попытке заразить республику коронавирусом, передает ТАСС.
"Сегодня (вчера - ред.) вирус был зафиксирован у 67 венесуэльцев, вернувшихся из Колумбии и Бразилии... Они въезжают в страну и заражают ее, как этого хочет Иван Дуке. Он приказал сделать все возможное, чтобы заразить Венесуэлу", − подчеркнул Мадуро.
По его словам, возвращающимся в страну венесуэльцам колумбийцы дарили "сумки с кексами".
"Они говорят, что выехали здоровыми из Кали, Боготы, Медельина, что они ни с кем не общались, только со своими венесуэльскими семьями, поэтому они предполагают, что их заразили в автобусах", − отметил лидер Венесуэлы.
По последним данным Университета Джонса Хопкинса, в стране зафиксировали 824 случая заражения, десять человек скончались, 262 выздоровели.