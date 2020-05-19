Трамп снова обвиняет Китай: «Пекин ведет кампанию дезинформации»

Президент США Дональд Трамп в очередной раз обвинил Китай в распространении COVID-19 по всему миру, а также в поддержке своего соперника по президентской гонке, бывшего вице-президента США Джо Байдена.

«Китай ведет массивную кампанию дезинформации, потому что очень хочет, чтобы сонный Джо Байден выиграл президентскую гонку. Тогда они смогут продолжить грабить Соединенные Штаты, как делали это десятилетиями, пока не пришел я», – передает ТАСС текст заявления Трампа в Twitter.

Он назвал «позором» «дезинформационную и пропагандистскую атаку» Китая на США и Европу, а также попыткой отвлечь внимание общественности от COVID-19.

«Все это идет сверху. Они могли бы легко остановить чуму, но не сделали этого!» - добавил президент США.