Аналитики «Газпромбанка»: У Азербайджана достаточно ресурсов для поддержки маната

«Объем продаж валюты на аукционе 19 мая продолжает показывать признаки стабилизации и близок к уровню прошлой недели, и в 5,8 раза ниже по сравнению с результатом аукциона 10 марта, когда наблюдался пик спроса на иностранную валюту (составил $323 млн). Такая динамика говорит о сохранении стабильного спроса на иностранную валюту на рынке Азербайджана в условиях низких цен на нефть», - говорится в еженедельном обзоре банка.

Объем продажи инвалюты на валютных аукционах в Азербайджане в мае не превысит показатель апреля, прогнозируют аналитики российского «Газпромбанк», сообщает Интерфакс-Азербайджан.

Кроме того, появление признаков восстановления спроса на нефть в Китае до уровня, близкого к докризисному, позволяет ожидать ослабления внешнего давления на азербайджанский манат в ближайшей перспективе.

«Таким образом, мы по-прежнему ожидаем, что в мае объем продаж иностранной валюты со стороны Госнефтефонда (ГНФАР) не превысит апрельский уровень, а пик продаж пройден в марте», - считают в Газпромбанке.

Аналитики банка считают, что Азербайджан обладает достаточными ресурсами для поддержки национальной валюты в условиях низких нефтяных цен и остается одной из наиболее обеспеченных международными резервами стран СНГ.

«По состоянию на 1 мая ЗВР, с учетом активов ГНФАР, оцениваются на уровне свыше $47 млрд и близки к 100% ВВП, обеспечивая покрытие 54-месячного импорта», - подчеркивается в обзоре.

В марте в Азербайджане наблюдался рост спроса на инвалюту на фоне сильного удешевления цен на нефть, но с 29 марта спрос начал постепенно снижаться.