Известного миллиардера обманули на сотни миллионов с помощью фотошопа

Согласно информации, Баффет заплатил в четыре раза больше за семейный бизнес по производству нержавеющей стали, потому что фирма подделала финансовые документы в фотошопе. Об этом пишет Guardian.

Немецкая компания Wilhelm Schulz находится под следствием по обвинению в мошенничестве, она обманула американского инвестора Уоррена Баффета на сотни миллионов евро.

В феврале 2017 года подразделение Berffhire Hathaway Inc Баффета заплатило 800 миллионов евро, чтобы купить семейное предприятие из Германии Wilhelm Schulz. Однако после анонимного сообщения в мае того же года компания Баффета начала сомневаться в подлинности предоставленных документов. Оказалось, что это не процветающий бизнес, а компания на грани банкротства, пишет Лента.ру.

В апреле арбитражный суд Нью-Йорка постановил, что немецкая фирма систематически вводила инвесторов в заблуждение. По крайней мере 47 коммерческих сделок были полностью сфабрикованы. Также Wilhelm Schulz с помощью фотошопа подделывала заказы и счета.

Суд выяснил, что немецкий бизнес стоит не более 157 миллионов евро и обязал компенсировать инвестору разницу в 643 миллиона евро.

Уоррен Баффет считается одним из самых успешных инвесторов в мире. По версии Forbes, он занимает четвертую строчку в рейтинге богатейших бизнесменов мира. Его состояние оценивается в 67,5 миллиарда долларов.