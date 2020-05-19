Банк Республика и IFC укрепляют сотрудничество в аграрном секторе

В соответствии с соглашением, банк внедрит новую систему управления рисками CLARA, которая расширит возможности кредитования сельского хозяйства.

Банк Республика, который активно поддерживает развитие сельского хозяйства в нашей стране, подписал новое соглашение с Международной финансовой корпорацией (IFC) с целью расширения доступа к кредитным продуктам для предпринимателей, работающих в сельскохозяйственном секторе, и дальнейшего ускорения процесса кредитования.

Расширение сотрудничества в рамках нового соглашения является показателем успешных результатов многих проектов с IFC. Новая система, которая будет внедрена в рамках соглашения, будет направлена на развитие предпринимательства во всех регионах Азербайджана в соответствии со стратегическим курсом банка.

В рамках сотрудничества люди, работающие в различных областях сельского хозяйства, смогут быстрее и проще получать кредиты, обратившись в филиалы Банка Республика, охватывающие все регионы страны.

Придерживаясь своей стратегии, банк, который имеет филиалы и отделы в большинстве региональных центров республики, посредством проектов, поддерживающих население, микро-, малое и среднее предпринимательство, вносит свой вклад в развитие ненефтяного сектора, таких как промышленность, сельское хозяйство, строительство, торговля и услуги.

Более подробную информацию можно получить на официальном сайте, фейсбук странице банка или позвонив по номеру 144.