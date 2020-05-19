Как сообщили haqqin.az в пресс-службе ОАО «Азерэнержи», новая система состоит из основного и резервного центра диспетчерского управления и семи региональных центров мониторинга, на первичном этапе она будет охватывать 21 электростанцию и 70 подстанций.

Создается новая система SCADA, которая будет оснащена современным оборудованием и программным обеспечением.

В настоящее время проведены соответствующие работы на энергетических объектах, которые будут подключены к новой системе SCADA, в том числе завершены ремонтно-восстановительные работы помещений, где будет размещено новое оборудование.

В рамках проекта новой системы SCADA создается современная диспетчерская телефонная связь, а система безопасности сможет успешнее отражать кибератаки. Оборудование связи и телекоммуникационное завозится мз-за рубежа.

Продолжается дополнительная прокладка фиброоптического кабеля, общая протяженность которого составит 1300 км. Ведутся работы по совершенствованию новой системы радиосвязи.

В соответствии с условиями соглашения, подписанного со швейцарской компанией АВВ, полное завершение данного проекта SCADA, работа над которым была начата 1 августа 2019 года, предусматривается к 31 декабря текущего года.

Обновляемая система SCADA предусматривает современное управление и полную автоматизацию. Система, наряду с повышением надежности и безопасности, также будет оказывать непосредственную техническую поддержку обмену информацией с используемыми в соседних странах системами SCADA, а также обеспечению операций по импорту и экспорту электроэнергии на самом высоком уровне.