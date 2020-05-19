В Евлахе нарушившие режим карантина жители «Цыганского квартала» ранили полицейского.

Как сообщили журналистам в Бардинской региональной группе пресс-службы МВД Азербайджана, группа жильцов квартала пыталась провести акцию протеста в нарушение карантинного режима, во время которой одного из сотрудников Евлахского РОП, охранявшего общественный порядок, закидали камнями.

В связи с инцидентом в Евлахской районной прокуратуре начата проверка.

Напомним, что в Евлахском районе в последние дни зафиксировано 80 случаев заражения COVİD-19, и 53 инфицированных являются жителями «Цыганского квартала». В связи с этим поселение находится под наблюдением полиции и военнослужащих внутренних войск.