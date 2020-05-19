В России почти 9000 новых заболевших коронавирусом

За последние сутки в России выявлено 8 тысяч 849 новых случаев коронавирусной инфекции. По данным Информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК), 42% из их числа не имеют клинических проявлений.

Наибольшее число заболевших выявлено в Москве — 2913, Московской области — 892, Санкт-Петербурге — 408. За это время умерли 127 человек с подтвержденным диагнозом, выписаны в связи с выздоровлением — 7289.

Общее число заболевших COVID-19 в РФ достигло 317 тыс. 554, за все время скончались 3 099 человек, выздоровели — 92 тыс. 681.