В США ждут новую вспышку коронавируса осенью или зимой

По мнению специалиста, сезонные заболевания гриппом могут совпасть со второй волной коронавируса.

Новая вспышка коронавируса может произойти в США осенью или зимой, что увеличит вероятность введения в стране еще одного режима самоизоляции. Такое мнение высказал глава федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний США Роберт Редфилд в интервью "Файнэншл таймс".

Редфилд, в частности, посоветовал наращивать потенциал по отслеживанию заболеваний, чтобы избежать кризиса в здравоохранении, с которым страна столкнулась сейчас.

Он также отметил, что его опасения о распространении коронавируса в Южном полушарии сбылись. "Посмотрите, что происходит сейчас в Бразилии", - сказал Редфилд, добавив, что затем заболевание вновь переместится на север, передает ТАСС.

Редфилд признал, что США были застигнуты врасплох появлением коронавируса, но связал это с недостатками национальной системы здравоохранения, которые предшествовали приходу в Белый дом администрации во главе с Дональдом Трампом. Страна "не была готова к такому развитию событий на протяжении десятилетий", подчеркнул он.

"Этот простой респираторный вирусный патоген действительно поставил нацию на колени", - признал Редфилд.