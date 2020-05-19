В Грузии отменяют чрезвычайное положение и комендантский час

Правительство Грузии решило не продлевать комендантский час, после того как в стране с 22 мая будет отменен режим чрезвычайного положения. Об этом сообщил премьер-министр страны Георгий Гахария.

"Крайне важно постепенно, осторожно и обдуманно возвращаться к привычной жизни как в экономическом плане, так и социальном, поэтому правительство приняло решение, что режим чрезвычайного положения не будет продлен и, соответственно, не будет продлен комендантский час", - цитирует грузинского премьера ТАСС.

Вместе с тем глава правительства отметил, что после отмены режима ЧП в руках властей должны остаться определенные рычаги, чтобы в случае ухудшения эпидемиологической ситуации вводить определенные ограничения без повторного объявления чрезвычайного положения.

Режим ЧП в Грузии был введен 21 марта, а через десять дней - комендантский час. Он действует каждый день с 21:00 до 06:00. По последним данным, в Грузии выявлен 721 случай заражения коронавирусом. Выздоровели 485 заразившихся, в карантине находятся более 3,6 тыс. человек, в стационарах - 316, умерли 12 пациентов.