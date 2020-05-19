Путин наградил Чингиза Абдуллаева
Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении орденом Дружбы секретаря Союза писателей Азербайджана, автора детективных романов Чингиза Абдуллаева. Об этом сообщает портал правовой информации РФ.
Чингиз Абдуллаев — азербайджанский писатель пишущий в основном в жанре политического детектива.
Литературная деятельность его началась с нескольких лирических рассказов, среди которых «Вальс» (1981) и «Кусок хлеба» (1981—1982). Первое крупное произведение писателя — роман «Голубые ангелы» — было издано в 1988 году в Баку. Позже вышла в свет трилогия — «Закон негодяев», «Кредо негодяев» и «Совесть негодяев».