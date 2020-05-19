В Чечне запретили передвижение на Рамазан

Жителей Чечни обяжут сидеть дома в дни мусульманского праздника, который знаменует окончание месяца поста Рамадан, сообщается в Instagram-аккаунте МВД республики.

В публикации сказано, что по случаю празднования чеченский лидер Рамзан Кадыров объявил четыре выходных дня — с 23 по 26 мая. Во время них будет запрещено передвигаться по республике, не будут работать министерства и ведомства, за исключением экстренных служб.

Министр внутренних дел республики Руслан Алханов предупредил, что нарушителей режима самоизоляции будут наказывать по всей строгости закона.

Аналогичные меры введут в Кабардино-Балкарии. В Дагестане будут действовать дополнительные ограничения из-за праздника.