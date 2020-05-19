В Армении зарегистрировано 335 новых случаев заражения коронаврисуом в течение суток. Как сообщает «Спутник Армения», об этом на заседании Кабмина заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

"С коронавирусом наши дела плохи. Вчера зарегистрировано 335 новых случаев. Зарегистрировано 70 случаев смерти (всего - ред)", - сказал Пашинян.

Пашинян сообщил, что попросил проинформировать его о настроениях, царящих в обществе в связи с пандемией. По его словам, ему поведали удивительные факты.

"Ситуация намного серьезнее, чем мы можем представить или представляем. Нам нужно предпринять строжайшие меры для обеспечения контроля, чтобы не быть вынужденными снова идти на крайние ограничительные меры", — сказал Пашинян.