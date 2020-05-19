Правительство США о деле Мубариза Мансимова: «Его танкеры нарушили санкции против Ирана»

Отдел информации 12:46

Правительство США на прошлой неделе выпустило консультативный документ, содержащий рекомендации для морского транспорта, а также для энергетического и металлургического секторов промышленности, в которых предлагается воздержаться от незаконных морских перевозок, чтобы избежать санкций к конкретным компаниям и странам. Как сообщает haqqin.az, документ, подготовленный совместно Казначейством США, Государственным департаментом и Береговой охраной США, расширяет и обновляет инструкцию правительства США, подготовленную в 2018 году. Данный документ опубликован на сайте Госдепа США. (https://www.state.gov/united-states-publishes-a-global-maritime-advisory-to-counter-sanctions-evasion-by-iran-north-korea-and-syria/)

В документе указывается, что танкеры компании Palmali Shipping, принадлежащей находящемуся под арестом в Турции бизнесмена Мубариза Мансимова, нарушают санкции США против Ирана и Сирии. В документе указываются названия этих танкеров. В консультативном документе описываются мошенническая практика, направленная на то, чтобы избежать санкций США, а также политика и процедуры по применению санкций в отношении компаний и организаций, действующих в этих секторах. «Очень важно, чтобы организации частного сектора в полной мере оценивали риски попадания под санкции и, при необходимости, принимали меры для устранения любых пробелов в своих программах контроля», - говорится в консультативном документе. Агентство Reuters отмечает, что данные рекомендации были опубликованы после нескольких месяцев консультаций с ведущими компаниями этих секторов. В документе отмечается, что 90% мировой торговли связано с морскими перевозками. Поэтому злоумышленники ищут новые способы получить прибыль, уклоняясь от санкций, в том числе отключают транспондеры, чтобы было невозможно установить местоположение корабля, делают физические изменения в идентификации кораблей, фабрикуют документы, используют выдуманные флаги и сложные схемы собственности, чтобы скрыть, кому именно принадлежит корабль. В документе также изложен ряд общих практик, которые могут помочь выявить нарушения санкций, в том числе институционализация программы обеспечения соблюдения санкций, признание компаниями, работающими в этом секторе, их клиентов, детальное изучение транспортной цепочки, мониторинг судов по всему маршруту и т. д. Особое внимание уделяется морской деятельности, связанной с Северной Кореей, Ираном и Сирией. Сообщается, что Северная Корея для того, чтобы избежать санкций, использует различные флаги. Также указывается, что мошеннические схемы использует Иран. Например, бизнесмен иракско-иранского происхождения недавно попал под санкции США за то, что в 2019 году помог Тегерану купить танкер, находившийся под санкциями за транспортировку нефти в Сирию.