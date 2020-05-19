Правительство США о деле Мубариза Мансимова: «Его танкеры нарушили санкции против Ирана»
Правительство США на прошлой неделе выпустило консультативный документ, содержащий рекомендации для морского транспорта, а также для энергетического и металлургического секторов промышленности, в которых предлагается воздержаться от незаконных морских перевозок, чтобы избежать санкций к конкретным компаниям и странам.
Как сообщает haqqin.az, документ, подготовленный совместно Казначейством США, Государственным департаментом и Береговой охраной США, расширяет и обновляет инструкцию правительства США, подготовленную в 2018 году. Данный документ опубликован на сайте Госдепа США.
(https://www.state.gov/united-states-publishes-a-global-maritime-advisory-to-counter-sanctions-evasion-by-iran-north-korea-and-syria/)
В документе указывается, что танкеры компании Palmali Shipping, принадлежащей находящемуся под арестом в Турции бизнесмена Мубариза Мансимова, нарушают санкции США против Ирана и Сирии. В документе указываются названия этих танкеров.
В консультативном документе описываются мошенническая практика, направленная на то, чтобы избежать санкций США, а также политика и процедуры по применению санкций в отношении компаний и организаций, действующих в этих секторах.
«Очень важно, чтобы организации частного сектора в полной мере оценивали риски попадания под санкции и, при необходимости, принимали меры для устранения любых пробелов в своих программах контроля», - говорится в консультативном документе.
Агентство Reuters отмечает, что данные рекомендации были опубликованы после нескольких месяцев консультаций с ведущими компаниями этих секторов.
В документе отмечается, что 90% мировой торговли связано с морскими перевозками. Поэтому злоумышленники ищут новые способы получить прибыль, уклоняясь от санкций, в том числе отключают транспондеры, чтобы было невозможно установить местоположение корабля, делают физические изменения в идентификации кораблей, фабрикуют документы, используют выдуманные флаги и сложные схемы собственности, чтобы скрыть, кому именно принадлежит корабль.
В документе также изложен ряд общих практик, которые могут помочь выявить нарушения санкций, в том числе институционализация программы обеспечения соблюдения санкций, признание компаниями, работающими в этом секторе, их клиентов, детальное изучение транспортной цепочки, мониторинг судов по всему маршруту и т. д.
Особое внимание уделяется морской деятельности, связанной с Северной Кореей, Ираном и Сирией. Сообщается, что Северная Корея для того, чтобы избежать санкций, использует различные флаги. Также указывается, что мошеннические схемы использует Иран. Например, бизнесмен иракско-иранского происхождения недавно попал под санкции США за то, что в 2019 году помог Тегерану купить танкер, находившийся под санкциями за транспортировку нефти в Сирию.
В документе говорится, что Соединенные Штаты, чтобы остановить зверства и расправы режима Башара Асада по отношению к собственному народу, ввели ряд санкций в отношении Дамаска, в том числе и против компаний и частных лиц, сотрудничающих с сирийским режимом. Однако в ряде случаев несколько операторов, ранее установленных Соединенными Штатами в качестве причастных к морской деятельности в Сирии, продолжают управлять судами, перевозящими грузы в Иран и Сирию.
Так, например, было установлено, что танкер «Зарифа Алиева» в 2019 году перевозил из Сирии нефть и нефтепродукты. Ранее этот танкер эксплуатировался компанией Palmali Shipping, базирующейся в Турции. Согласно документу, флот компании Palmali осуществлял перевозки между Сирией и другими юрисдикциями, находящимися под санкциями. Так, танкер компании Palmali «Ленкорань», предназначенный для перевозки химических веществ, за последние шесть месяцев дважды заходил в сирийский порт Тартус. В обоих случаях танкер выходил в плавание из порта Ростов и останавливался в Стамбуле. Согласно документу правительства США, танкер «Ленкорань» за последний год минимум четыре раза заходил в иранские порты.
Два других танкера компании Palmali Armada Explorer и «Чингиз Мустафаев», предназначенные для перевозки химических веществ, в этом году заходили в порты Ирана. А танкер «Чингиз Мустафаев» в 2018 году заходил и в сирийский порт Тартус.
Отметим, что несколько лет назад правительство и разведка США заявили о том, что танкеры компании Palmal занимаются перевозкой нефти ИГИЛ, добытой на территории Ирака и Сирии. О том, что компания Palmali занимается перевозкой нефти ИГИЛ, заявляла и Россия.