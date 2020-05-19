Китай отверг обвинения США и отказался выплачивать 9 триллионов долларов

Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь назвал на брифинге в четверг безответственными заявление госсекретаря США Майкла Помпео о том, что из-за пандемии Китай причинил миру ущерб на общую сумму около 9 трлн долларов.

"Эти высказывания безосновательны и лишены какого-либо смысла", - отметил дипломат. "Хочу подчеркнуть, что люди четко понимают, кто несет ответственность за эпидемию вызванной коронавирусом пневмонии в США. Некоторые американские политики продолжают пытаться переложить вину на Китай, однако эта вина слишком тяжела, а их отговорки слабы", - добавил Чжао Лицзянь.

"Коронавирус - это общий враг для всех. Врагом США является не Китай, а коронавирус. Солидарность и сотрудничество - это наше самое лучшее оружие против коронавируса. Надеемся, что американские политики сосредоточат свое внимание на борьбе с ним, а не на попытках переложить ответственность", - указал он.

Госсекретарь США Майкл Помпео заявил в среду на брифинге, что вклад Китая в борьбу с распространением нового коронавируса, по подсчетам Вашингтона, должен составлять более 9 трлн долларов. По словам Помпео, США, например, выделили 10,2 млрд долларов на глобальные меры по реагированию на вызываемое новым коронавирусом заболевание, а Китай - всего 2 млрд долларов.