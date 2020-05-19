Анар Багиров собрал руководителей адвокатских бюро на видеоконференцию

Выступая на видеоконференции, Анар Багиров рассказал о специфике адвокатской деятельности в условиях смягчения режима карантина. Глава коллегии адвокатов также затронул вопросы соблюдения рекомендаций Оперативного штаба при Кабмине, предоставление правовой помощи в электронном формате, вопросы оказания юридической помощи за счет государства, а также внедрения безналичных расчетов за оказанную правовую помощь, важность обеспечения доступа к правовой помощи всем категорий граждан, особенно малообеспеченных и проживающих в регионах, недопущение со стороны адвокатов непроцессуальных действий, предупредительные меры в борьбе с коррупционными правонарушениями.

Накануне под председательством главы Коллегии адвокатов Азербайджана Анара Багирова состоялась видеосовещание с участием руководителей более 70 адвокатских бюро, действующих в Азербайджане.

Анар Багиров также отметил, что за последние два года число адвокатов в стране удвоилось, государство оказывает полную поддержку развитию адвокатуры, во всех адвокатских бюро создаются необходимые условия для их деятельности, в частности они оснащаются инвентарем и техническими средствами.

На видеоконференции также был проведен обмен мнениями вокруг вопросов использованиями адвокатами личного электронного кабинета, а также рассмотрения адвокатскими бюро обращений граждан.

Выступивший директор Центра правовой помощи и обучения Шахмар Мамедов рассказал о проведенной в центре работе и ответил на вопросы участников.

Видеоконференция продолжилась обсуждением проблем, с которыми сталкиваются в своей работе адвокатские структуры, и их решения.