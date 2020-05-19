В Армении 270 детей заразились коронавирусом

Коронавирусом в Армении заразились 270 детей, лишь у двух из них диагностирована пневмония, сообщил на брифинге в четверг министр здравоохранения страны Арсен Торосян.

"По состоянию на данный момент коронавирусом в Армении заразились 270 детей в возрасте до 18 лет, лишь у двух из них диагностирована легкая пневмония. Никаких тяжелых случаев", - сказал министр. Он отметил, что армянские врачи сами убедились, что дети переносят коронавирус в легкой форме. Но это, по его словам, не означает, что дети должны игнорировать правила безопасности.

Кроме того, Торосян проинформировал, что коронавирус выявлен у 23 беременных. "Их жизни ничего не угрожает", - сказал министр.

В Армении для борьбы с распространением коронавируса объявлено чрезвычайное положение с 16 марта по 13 июня. В стране, по данным на четверг, выявлены 5606 случаев заражения, излечился 2581 пациент, 70 человек скончались.