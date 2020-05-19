Трамп пообещал прекратить самостоятельную борьбу с коронавирусом

Президент США Дональд Трамп заявил, что прекратит принимать лекарство от малярии, которое использует в качестве профилактики заражения коронавирусом. Об этом сообщает The Hill.

За последние несколько дней на Трампа обрушилась волна критики и скептицизма после его заявления о том, что он принимает гидроксихлорохин с целью профилактики коронавируса. В беседе с журналистами американский лидер пообещал прекратить прием лекарства. «По-моему, курс лечения заканчивается через два дня. Думаю, это произойдет через два дня», — сказал Трамп во время встречи с губернаторами Арканзаса и Канзаса.

Пресс-секретарь Белого дома Кейли Макэнани рассказала CBN News, что препарат был назначен Трампу врачом Белого дома Шоном Конли (Sean Conley) после того, как они обсудили его эффективность. Однако администрация Трампа не предоставляла какую-либо информацию о дозировке или графике приема лекарства. Отсутствие информации породило скептицизм относительно того, действительно ли глава Белого дома принимает гидроксихлорохин.