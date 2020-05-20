США решили ударить по китайским компаниям

Сенат США утвердил законопроект о наказании для компаний, которые обращаются на американских биржах, но не следуют стандартам отчетности, принятым в стране. Инициатива направлена большей частью на китайские фирмы, которые чаще всего допускают такие нарушения, сообщает Fox Business.

Документ еще должна утвердить контролируемая демократами палата представителей, после чего он отправится на подпись президенту США Дональду Трампу, усилившему критику Китая в последнее время.

Одним из поводов для изменений правил стала ситуация с китайской компанией Luckin Coffee, которую уличили в подделке отчетности и завышении продаж за четвертый квартал в 2,5 раза. Биржа NASDAQ намерена провести делистинг через полтора месяца, которые отведены на рассмотрение апелляции.

Однако сам документ внесли на рассмотрение еще год назад в рамках поиска способов надавить на Китай в ходе торговой войны. В настоящее время на китайские компании не распространяются те же правила, что действуют для американских. Эта ситуация повышает риск мошенничества, особенно для мелких розничных инвесторов.