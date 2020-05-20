Ильхам Алиев уволил Абульфаза Гараева
Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение об освобождении от должности министра культуры Абульфаза Мурсал оглу Гараева, сообщает АзерТАдж.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение об освобождении от должности министра культуры Абульфаза Мурсал оглу Гараева, сообщает АзерТАдж.
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