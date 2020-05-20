Ильхам Алиев уволил Абульфаза Гараева

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение об освобождении от должности министра культуры Абульфаза Мурсал оглу Гараева, сообщает АзерТАдж.

14419 просмотров