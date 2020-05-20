В Иране у 10 тысяч врачей обнаружили коронавирус

В Иране почти у 10 тысяч медицинских работников выявили коронавирусную инфекцию. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление заместителя министра здравоохранения страны Касема Джана Бабаи.

По его словам, некоторые медработники скончались от инфекции. Бабаи не уточнил, сколько именно медиков погибли.

Согласно данным университета Джонса Хопкинса, в иранской республике всего коронавирус выявлен у 126 949 человек, при этом 328 368 скончались.