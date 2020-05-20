Европе предрекли вторую волну коронавируса

Глава Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (ECDC) Андреа Аммон предрекла Европе вторую волну коронавирусной инфекции. Об этом сообщает Daily Mail.

По словам Аммон, у многих людей сейчас слабый иммунитет, а тех, у кого выработаны антитела к вирусу, очень мало — это означает, что 85-90 процентов населения остаются восприимчивыми к заражению. Кроме того, опасения уже не в теории — вторая волна снова появится в странах ЕС, но пока не известно точно, в какое время, отметила специалист. По ее мнению, COVID-19 исчезнет не скоро, так как уже адаптировался к новым условиям и организму человека.

По данным издания, очередные вспышки инфекции, скорее всего, появятся раньше, чем ученые смогут изобрести вакцину. Отмечается, что это может произойти зимой, во время сезонного распространения гриппа.

Аммон считает, что во многом на эффективность борьбы с коронавирусом повлияли граждане, возвратившиеся в начале марта с горнолыжных курортов — из-за них COVID-19 распространился по всем странам ЕС. Кроме того, глава ECDC пожаловалась на медленную реакцию правительств. По ее мнению, всего можно было избежать, если бы главы европейских государств ввели ограничения — режим самоизоляции и запреты на въезд иностранным гражданам — раньше.