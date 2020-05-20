В Армении сгорел автомобиль с военными
В Эчмиадзине сгорел автомобиль марки «Мазда», в результате чего, погибли и пострадали армянские военные, сообщает «Новости Армения».
В автомобиле находились офицеры, преподаватели военного университета им. Вазгена Саркисяна.
Погибший - старший преподаватель факультета артиллерии Военного университета им. Вазгена Саркисяна МО, 57-летний подполковник Овик Косакян, а раненые - преподаватели того же Военного университета, 58-летний Ашот Шекикян, полковник запаса, 57-летний Павел Топчян и 36-летний Геворг Арутюнян.
Пожарные обнаружили обгоревшее тело подполковника Овика Косакяна в машине.