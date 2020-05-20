Массовое производство вакцины против коронавируса начнется в сентябре

Британская фармацевтическая компания AstraZeneca рассчитывает начать массовое производство вакцины от COVID-19, которую сейчас разрабатывает совместно с Оксфордским университетом, в сентябре, если тесты окажутся успешными, передает РИА Новости.

"Компания заключила первые договора на поставку, минимум, 400 миллионов доз, уже обеспечила возможность для производства миллиарда доз и начнет первые поставки в сентябре 2020 года", - говорится в заявлении компании.

"Мы бы хотели поблагодарить правительства США и Великобритании за их существенную поддержку в ускорении процесса разработки и производства вакцины. Мы сделаем все, что в наших силах для того, чтобы быстро создать вакцину и сделать ее широкодоступной", - отмечается в заявлении главы AstraZeneca Паскаля Сорио.

Компания получила от правительства США более миллиарда долларов на создание вакцины.

Сообщается, что в июне станут известны результаты первой фазы клинических исследований, проводимых в Англии. Если они будут успешными, то продолжатся в других странах. Если все пойдет по плану, то в сентябре 30 миллионов жителей Великобритании, то есть чуть меньше половины населения, смогут получить доступ к вакцине.