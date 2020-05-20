Коронавирусу предрекли спад агрессивности

Караник предрек, что вскоре коронавирус уйдет из новостных заголовков. Он продолжит циркулировать в человеческой популяции, но станет менее опасным, поскольку потеряет свою вирулентность.

«Это будет еще одно из простудных заболеваний с небольшим процентом осложнений в виде пневмоний и с не очень высокой летальностью», — пояснил белорусский министр свое утверждение о спаде агрессивности коронавируса.

По словам Караника, специалистам давно известна картина развития сезонной заболеваемости различными вирусами. В ее структуру входят и коронавирусы, которые могут составлять более 10 процентов.

«Это те вирусы, которые с нами уже были. Не конкретно этот штамм [SARS-CoV-2], но коронавирусы были. Не исключен вариант, что в нашей панели станет еще на один вирус больше. Просто дальше будет легче, потому что будут люди, у которых сформировался иммунитет, стойкий или нестойкий. Даже если он не предотвратит через год-два повторное заболевание, оно в любом случае будет происходить в более легкой форме», — сказал министр.