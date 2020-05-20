Армянский политолог привел в пример Азербайджан и призвал сменить Пашиняна

Комментируя нервную речь премьер-министра Армении Никола Пашиняна, произнесенную им накануне, политолог затруднился точно определить, связана ли эта нервозность с недавними скандальными историями вокруг Пашиняна или же с опасными тенденциями распространения коронавируса. Теванян отметил, что факт состоит в том, что это была очередная попытка Пашиняна избежать собственной ответственности и обвинить в надвигающейся катастрофе других.

Новое качество управления необходимо Армении и его следует добиваться путем широкой общественно-политической консолидации и смены главы государственного аппарата. Как пишут армянские СМИ, об этом написал политолог Андраник Теванян на своей странице в Facebook.

«В любом случае такой подход не сработает. Власти провалили борьбу с распространением эпидемии, доказательством чего служат цифры в Грузии и Азербайджане», — подчеркнул политолог, говоря о количестве инфицированных в соседних странах.

По его словам, в том, что среди населения наблюдается легкомысленное отношение к эпидемии, в первую очередь виноваты премьер-министр и министр здравоохранения. В условиях активного распространения вируса по всему миру они занимались агитацией за референдум и проводили митинги в регионах.

Политолог считает, что решение текущих проблем Армении находится в политической плоскости. По его словам, Пашинян не может вывести страну из кризиса.

«Формирование правительства национального согласия является минимально необходимым условием предотвращения коронавируса и социально-экономической катастрофы. Различными структурами и лицами были представлены многочисленные программы и решения по разным сферам, однако Пашинян не в состоянии использовать возможности нашей страны», — отметил Теванян.

Напомним, 19 мая премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что обвинения в адрес власти обусловлено стереотипами населения, в частности «мафиозным мышлением» этих людей. Ряд политических деятелей обратили этот тезис в адрес самого Пашиняна, который постоянно говорит о коррумпированности бывших властей.