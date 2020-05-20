Пограничники бросились в поиск за аппаратом Би-Пи фото
Принадлежащий компании Olimp Engeneering аппарат Xocean-2, который на основе контракта с BP проводил подводную проверку нефтегазовых труб, из-за порывов ветра унесло в открытое море.
Как сообщили haqqin.az в пресс-службе Госпогранслужбы, руководство компании Olimp Engeneering обратилось к Береговой охране Госпогранслужбы с просьбой оказать содействие в поиске аппарата.
К поискам пропавшего аппарата был подключен корабль береговой охраны, который спустя два часа поисков обнаружил его в 15 км к юго-западу от Нефтяных камней. Аппарат был извлечен из воды и доставлен в безопасное место.