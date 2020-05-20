Президент уволил и Рустама Усубова

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Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение об освобождении от занимаемой должности первого заместителя генерального прокурора Рустама Усубова, сообщает Qafqazinfo.

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