Президент уволил и Рустама Усубова
Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение об освобождении от занимаемой должности первого заместителя генерального прокурора Рустама Усубова, сообщает Qafqazinfo.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение об освобождении от занимаемой должности первого заместителя генерального прокурора Рустама Усубова, сообщает Qafqazinfo.
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