В Азербайджане выплатили адресную социальную помощь за май

Сегодня Министерство труда и социальной защиты населения осуществило выплату государственной адресной помощи за май, сообщили haqqin.az в министерстве.

Согласно информации, финансовые средства перечислены на счета представителей семей, получающих государственную адресную помощь.

Таким образом, наряду с пенсиями, пособиями, стипендиями и компенсациями, в период карантинного режима раньше времени выплачена и государственная адресная социальная помощь.

В настоящее время адресную социальную помощь получают 83 тысячи семей (350 тысяч человек), каждой семье ежемесячно выплачивается в среднем 224 маната.