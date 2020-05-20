В Киргизии дети из онкоцентра массово заразились коронавирусом
В Киргизии детский онкологический центр стал очагом вируса SARS-CoV-2. В медучреждении оказались инфицированными 14 человек, включая восьмерых маленьких пациентов.
Другие заболевшие — врач, две медсестры и родители детей.
Источник распространения вируса выявлен. По предварительной информации, вирус в отделение Национального центра гематологии и онкологии могла занести бабушка одной из больных раком девочек.
Медиков отправили в инфекционную больницу, а заболевших детей нет. «Переводить их в другой стационар невозможно, так как они получают специализированное лечение», — цитирует «Интерфакс» слова замглавы минздрава Нурболота Усенбаев.