Китай готовится официально запретить сепаратизм в Гонконге

Пекин намерен представить законопроект для специального административного района Гонконг, который запретит сепаратистскую и подрывную деятельность, иностранное вмешательство и терроризм в городе, сообщила газета South China Morning Post со ссылкой на источники.

По данным издания, официальный Пекин пришел к выводу, что законодательный совет Гонконга не может принять закон о национальной безопасности с учетом политической ситуации в районе. По этой причине подобная инициатива была внесена на рассмотрение Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП).

Проект закона будет представлен делегатам в четверг, 21 мая, и вынесен на рассмотрение ВСНП в пятницу после полудня.

С начала июня 2019 года в Гонконге проходили массовые протесты, спровоцированные рассмотрением законопроекта об экстрадиции. В итоге власти пошли на уступки, и в начале октября документ отозвали.

Всего за полгода в особом административном районе КНР прошло более 900 демонстраций и маршей, задержаны почти шесть тысяч человек.