Преемником Рустама Усубова стал Эльчин Мамедов
Указом президента первым заместителем генерального прокурора Азербайджана назначен Эльчин Мамедов.
Как сообщает haqqin.az, ранее Эльчин Мамедов на протяжении долгих лет занимал должность прокурора Ленкоранского района.
Указом И.Алиева прокурор Мингечаура Эльмар Джамалов и начальник управления кадрами Генпрокуратуры Назим Раджабов назначены заместителями генпрокурора.
единственное доступное фото нового первого заместителя генпрокурора Эльчина Мамедова