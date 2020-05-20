В Азербайджане выявлено 118 новых случаев заражения коронавирусом, 87 человек вылечились и были выписаны домой, говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабмине.

Оперативный штаб также сообщает о смерти пациента 1956 г.р.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 3749 фактов заражения коронавирусной инфекцией. Из них 2340 человек вылечились, 44 скончались, 1365 продолжают лечение в больницах особого режима. Состояние 42 из них тяжелое, 60 – средней тяжести, у остальных стабильное.