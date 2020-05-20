Министр экологии: Благодаря карантину вода в Каспии стала чище обновлено 18:05
Используемые для дезинфекции вещества если и оказывают воздействие на окружающую среду, то незначительное, заявил на брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров начальник Государственной службы экологической безопасности Министерства экологии и природных ресурсов Хикмет Ализаде.
По его словам, достигнута договоренность об использовании хлора в меньших объемах в составе дезинфицирующего раствора для минимального воздействия на флору и фауну.
Он также отметил, что медицинские отходы при утилизации сжигаются при 800-1200 градусах, и в этом случае негативных последствий от них не бывает.
* * * 17:48
Сравнительный анализ результатов исследований показывает, что в период карантина значительно снизилось антропогенное воздействие на окружающую среду, заявил министр экологии и природных ресурсов Мухтар Бабаев на брифинге.
По словам министра, значительно снизился уровень загрязнения воздуха. В марте-апреле-мае концентрация различных загрязняющих веществ заметно сократилась по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Причиной этого стало ограничение деятельности промышленных объектов и пунктов общественного питания в период карантина, а также резкое сокращение автодорожного движения.
Говоря об утилизации медицинских отходов, министр отметил, что с марта по сегодняшний день более 2 200 кубометров опасных медицинских отходов, образовавшихся в общей сложности в 50 медицинских учреждениях и гостиницах, временно отведенных для карантина, были вывезены совместно с Агентством пищевой безопасности и обезврежены на специальных установках, расположенных на Апшеронском полуострове, в Ленкоранском, Шамкирском и Губинском районах.
* * * 17:27
Министерство экологии и природных ресурсов Азербайджана в соответствии с требованиями Оперативного штаба при Кабмине работает в особом режиме, сказал на брифинге в Оперативном штабе при Кабмине министр экологии и природных ресурсов Мухтар Бабаев.
По словам министра, благодаря серьезному соблюдению карантинного режима и превентивным мерам, в коллективе министерства не выявлено случаев инфицирования коронавирусом.
Далее министр отметил, что ограничения, введенные в период карантина, положительно повлияли на качество прибрежных вод Каспия.
По словам Мухтара Бабаева, последние мониторинги на территории поселков Нардаран, Пиршаги, Бильгя дают основание говорить о том, что благодаря приостановлению деятельности прибрежных объектов общепита уровень загрязнения морской воды снизился.
* * * 17:08
Оперативный штаб при Кабмине Азербайджана проводит брифинг для представителей СМИ.
В брифинге участвуют министр экологии и природных ресурсов Мухтар Бабаев, директор департамента министерства Хикмет Ализаде и директор Национальной службы гидрометеорологии Минэкологии Умайра Тагиева
В брифинге участвует и собственный корреспондент haqqin.az.