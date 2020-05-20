Ильхам Алиев принял новых чиновников… и снова призвал к беспощадной борьбе с коррупцией

Глава государства подчеркнул, что нарушения, которые допустили главы Агстафинского и Имишлинского районов, были и в других районах, руководители которых уже привлечены к следствию.

«Главы Акстафинского и Имишлинского районов арестованы. Общественность была об этом проинформирована. Сейчас идет следствие, и правоохранительные органы все установят», - заявил сегодня, 21 мая, президент Азербайджана Ильхам Алиев , принимая в формате видеосвязи назначенных на должности глав исполнительной власти Акстафинского и Имишлинского районов Сеймура Оруджева и Эльчина Рзаева, сообщает АзерТАдж.

«Это еще раз показывает, что борьба с коррупцией, взяточничеством и хищениями в Азербайджане ведется не на словах, а на деле и будет вестись и в будущем. Сейчас проверяется деятельность местных и центральных органов исполнительной власти, и все нарушения будут выявлены.

В Азербайджане борьба с коррупцией и взяточничеством должна вестись беспощадно. Свое мнение в связи с этим вопросом уже высказывал, но хочу сказать еще раз – для успешного и устойчивого развития Азербайджана всем негативным явлениям должен быть положен конец. В возглавляемых вами районах в своей деятельности вы должны вести серьезную борьбу с негативными явлениями. Коррупция, взяточничество и хищения должны быть искоренены. В этом вам будет оказана серьезная государственная поддержка. В то же время вы должны привлечь к этой борьбе широкую общественность, потому что общественный контроль является очень важным фактором в борьбе с негативными явлениями. Я рад тому, что в последнее время механизмы общественного контроля усовершенствованы. В первую очередь вы должны проанализировать ситуацию и решить волнующие людей проблемы. О вопросах, которые вы не сможете решить своими силами, сообщайте соответствующим центральным органам, чтобы они нашли их решение в оперативном порядке», - сказал глава государства.

«О чем могут подумать люди, если глава исполнительной власти не выполняет свои должностные обязанности, а, напротив, мучает людей, покушается на их собственность, присваивает помощь для малоимущих, а также зарплатные карточки занятых на общественных работах и занимается коррупцией?

Вы должны показать пример как на работе, так и в жизни. Вы должны работать так, чтобы люди были довольны вами. Если люди будут довольны вами, то и я буду доволен вашей работой. Поэтому глубоко изучите ситуацию, приложите усилия для решения вопросов. А на что у вас не хватит сил, обращайтесь в Администрацию президента, Кабинет министров и соответствующие госорганы», - подчеркнул Ильхам Алиев.