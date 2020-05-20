Премьер-министр Ливана: страна на грани голода

Ливан может оказаться на грани голода в ближайшее время из-за серьезного экономического кризиса, вызванного пандемией COVID-19, заявил премьер-министр страны Хасан Диаб, отметив, что многие жители с трудом смогут купить даже хлеб.

По его словам, пандемия крайне негативно отразилась на глобальной продовольственной безопасности. Дияб резко осудил попытки государств ограничить экспорт продовольствия и призвал США и Евросоюз экстренно создать целевой фонд для обеспечения ближневосточных стран продовольствием – иначе голод приведет к новой волне массовой миграции на Запад, передает NEWSru.co.il.

"С начала 2020 года цены на импортное продовольствие удвоились, а Ливан обеспечивает менее половины своих продовольственных потребностей. Еще десять лет назад мы, некогда кормившие весь регион, и представить себе не могли, что столкнемся с голодом", - написал премьер-министр в статье для The Washington Post.

"Несколько недель назад в Ливане впервые прошли манифестации голодных. Люди уже перестали покупать мясо, овощи и фрукты, на очереди хлеб. 80% зерна мы покупали в России и Украине, но Россия уже прекратила экспорт, а Украина собирается это сделать", - добавил он.