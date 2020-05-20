Ильхам Алиев: «Некоторые чиновники хотят стать компаньонами бизнесменов. Это недопустимо!»
«В Азербайджане сформировался большой класс предпринимателей. Однако в некоторых случаях предприниматели сталкиваются с трудностями. Когда они хотят реализовать какой-либо проект или внести какие-то инвестиции, то сталкиваются с проблемами, которые создают чиновники», - заявил сегодня, 21 мая, президент Азербайджана Ильхам Алиев, принимая в формате видеосвязи назначенных на должности глав исполнительной власти Акстафинского и Имишлинского районов Сеймура Оруджева и Эльчина Рзаева, сообщает АзерТАдж.
По словам главы государства, некоторые чиновники хотят стать компаньонами предпринимателей в их проектах, а некоторые посягают на доходы предпринимателей.
«Этого решительно нельзя допускать. Наоборот, вы должны привлекать предпринимателей, они должны поверить вам. Сейчас по всему миру идет борьба за инвестиции. Страны выдвигают свои предложения, чтобы привлечь инвесторов. Поэтому в первую очередь вы должны убедить местных предпринимателей, чтобы они вкладывали инвестиции именно в ваши районы, чтобы они создавали рабочие места и тем самым способствовали бы развитию регионов»,- сказал Ильхам Алиев.