Китайским компаниям закроют вход на американские биржи

Отмечается, что документ касается проблемы защиты инвесторов. Этот вопрос давно создавал проблему, но оказался в центре внимания властей на фоне обострения противоречий между Вашингтоном и Пекином. В основе проблемы лежит нежелание Китая предоставить американским регуляторам доступ к документам, касающимся аудиторской проверки, пишет Корреспондент.net.

Компании, акции которых торгуются на биржах в США, должны проходить проверку аудиторами, которых инспектирует Совет по надзору за бухгалтерской отчетностью публичных компаний (Public Company Accounting Oversight Board, PCAOB).

К слову, китайские компании, такие как Alibaba Group Holding Ltd. и Baidu Inc., в совокупности уже привлекли десятки миллиардов долларов за счет листинга на американских биржах.

Новая мера обяжет Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC) США вводить запрет на торги акциями компаний, которые не проходили аудиторскую проверку PCAOB на протяжении трех лет подряд. Также компании должны будут раскрывать информацию о том, принадлежат ли они иностранному правительству или контролируются им.

Для вступления в законную силу инициатива должна быть одобрена Палатой представителей США и подписана президентом Дональдом Трампом.