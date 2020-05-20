Китайским компаниям закроют вход на американские биржи
Китайским компаниям запретят размещать свои акции на американских биржах. Соответствующий законопроект единогласно одобрил сенат США, сообщает The Wall Street Journal.
Отмечается, что документ касается проблемы защиты инвесторов. Этот вопрос давно создавал проблему, но оказался в центре внимания властей на фоне обострения противоречий между Вашингтоном и Пекином. В основе проблемы лежит нежелание Китая предоставить американским регуляторам доступ к документам, касающимся аудиторской проверки, пишет Корреспондент.net.
Компании, акции которых торгуются на биржах в США, должны проходить проверку аудиторами, которых инспектирует Совет по надзору за бухгалтерской отчетностью публичных компаний (Public Company Accounting Oversight Board, PCAOB).
К слову, китайские компании, такие как Alibaba Group Holding Ltd. и Baidu Inc., в совокупности уже привлекли десятки миллиардов долларов за счет листинга на американских биржах.
Новая мера обяжет Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC) США вводить запрет на торги акциями компаний, которые не проходили аудиторскую проверку PCAOB на протяжении трех лет подряд. Также компании должны будут раскрывать информацию о том, принадлежат ли они иностранному правительству или контролируются им.
Для вступления в законную силу инициатива должна быть одобрена Палатой представителей США и подписана президентом Дональдом Трампом.