Новая функция в WhatsApp

В бета-версии WhatsApp для iOS появилась функция распознавания QR-кодов, пишет Wabetainfo. Позже она станет доступна и для устройств на Android.

По данным портала, пользователи мессенджера смогут делиться личным кодом, в котором будет зашифрован номер телефона. При получении такой комбинации ее надо нужно будет просканировать при помощи камеры смартфона. Это позволит оперативно добавить собеседника в список контактов, передает РИА Новости.

В случае отправки зашифрованной информации не тому человеку QR-код можно будет удалить и создать новый.