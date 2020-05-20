Президент заговорил и о коррупции-ирригации

«Развитие сельского хозяйства остается для нас приоритетной сферой. В настоящее время реализуется широкий спектр программ по развитию сельского хозяйства с использованием современных методов», - заявил сегодня, 21 мая, президент Азербайджана Ильхам Алиев, принимая в формате видеосвязи назначенных на должности глав исполнительной власти Акстафинского и Имишлинского районов Сеймура Оруджева и Эльчина Рзаева, сообщает АзерТАдж.

Глава государства подчеркнул, что в сфере сельского хозяйства от местных органов исполнительной власти зависит многое.

«Поэтому вместе с соответствующими государственными органами должна вестись постоянная работа по развитию сельского хозяйства, люди должны быть трудоустроены, занятость должна расти, и все факторы, которые определяют развитие сельского хозяйства, нужно обеспечить, в том числе и справедливое распределение воды для полива. В этой сфере есть большие нарушения, с мест мне приходят жалобы. В прошлом году была засуха, и в этом году сухо, и мы должны очень экономно использовать воду. Для того, чтобы правильно проанализировать все эти работы и подготовить план мероприятий, моим распоряжением была создана специальная комиссия, и первичные результаты исследования комиссии уже представлены. Мы, можно сказать, предполагали, что в некоторых случаях потери составляют 40-50%. Это недопустимо. Такая расточительность приводит к большим проблемам. Поэтому вы тоже проанализируйте ситуацию в этой сфере. Конечно же, центральные органы исполнительной власти занимаются этим вопросом, в составе комиссии есть министры. Но на местах вы уделяйте самое серьезное внимание этим делам, проводите инспекции и давайте информацию. Потому что, если мы уменьшим хотя бы эти потери, то мы сможем добиться большего прогресса в сельском хозяйстве. В то же время вопрос справедливого распределения поливной воды очень актуален. По имеющейся у меня информации, в некоторых случаях воду дают предпринимателям, близким к главам исполнительной власти, а другие люди воду не получают. Это несправедливость, и этому должен быть положен конец», - подчеркнул президент.