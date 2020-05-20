Главу Чечни Рамзана Кадырова с подозрением на коронавирус COVID-19 доставили на самолете в Москву. По данным источника, руководитель северокавказской республики в настоящее время находится в одной из лучших столичных клиник, сообщает "Вестник Кавказа" со ссылкой на телеграм-канал Baza.

Отмечается, что симптомы заболевания у главы региона появились несколько дней назад. Впоследствии состояние Кадырова стало ухудшаться. К настоящему моменту у Кадырова диагностировано поражение легких, однако диагноз коронавирус пока не подтвержден.

На сегодняшний день в Чечне зарегистрировано 1 026 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 635 человек, умерли - 11.