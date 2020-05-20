В Китае рассказали, как защититься от второй волны COVID-19

Ученый-инфекционист из КНР Чжан Вэньхун, комментируя опасность второй волны COVID-19, призвал помнить о различных стадиях, которые в настоящее время проходят страны в борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции. Об этом сообщает РИА Новости.

По мнению эксперта, многие страны находятся в середине пути, а Китай уже перешел к завершающей стадии.

Несмотря на все принятые меры, при открытии международного сообщения все еще будут встречаться люди — переносчики инфекции, заявил Чжан. Также ученый напомнил о бессимптомных носителях, которых трудно выявить без проведения тестов. Однако системы здравоохранения стран, по его словам, должны быть готовы к такому развитию событий.

Эксперт напомнил о важности соблюдения требований гигиены: мытье рук, а также ношении масок и социальном дистанцировании.