Правительство оказало бизнесу господдержку на полмиллиарда

Министерство финансов Азербайджана обеспечило выдачу бизнес-структурам и индивидуальным предпринимателям, пострадавшим от коронавируса, 533,257 млн манатов, говорится в сообщении министерства.

«На выплату заработных плат направлено 69,119 млн манатов, на финансовую поддержку индивидуальным предпринимателям - 55,637 млн манатов. Кроме того, 35 млн манатов перечислено Фонду развития предпринимателей (SIF) для предоставления гарантий и субсидирования предпринимательских кредитов», - отмечается в сообщении Минфина.

Кроме этого, Минфин перечислил Минтруда и социальной защиты населения 229 млн манатов для выплат разовых пособий 600 тысячам лиц и 15 млн манатов для обеспечения временной занятости безработных.

Ипотечному и кредитно-гарантийному фонду перечислено 40 млн манатов, которые направлены на выдачу льготной ипотеки.

«Министерство также перечислило 8,8 млн манатов Кабинету министров Нахчыванской Автономной Республики. Эти средства пойдут на выплату заработных плат, финансовую поддержку индивидуальным предпринимателям, на расходы аэропорта города Нахчыван», - сообщили в Минфине.

Помощь этим структурам и ИП оказана в рамках плана мероприятий, утвержденного Кабинетом министров Азербайджана 4 апреля и оцениваемого в 1,1 млрд манатов.