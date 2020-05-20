Запретят ли в Азербайджане полиэтиленовые пакеты?

Документы, связанные с использованием полиэтиленовых пакетов, готовы и вступят в силу после одобрения в госорганах, заявил в ходе брифинга, проведенного Оперативным штабом при Кабинете министров, министр экологии и природных ресурсов Мухтар Бабаев.

По словам министра, совместно с соответствующими структурами подготовлен график принятия мер, предусмотренных в этих документах.

Бабаев уточнил, что продажа, импорт и производство пластиковых полиэтиленовых пакетов толщиной до 15 микрон в Азербайджане будет запрещена, полиэтиленовые пакеты из пленки толще 15 микрон станут платными. "Такая практика доказала свою эффективность во многих странах",- отметил министр.