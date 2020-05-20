Представитель азербайджанцев Дагестана и его семья заразились коронавирусом

Полномочный представитель по делам азербайджанцев главы Дербентского городского округа Республики Дагестан РФ Гани Панаев и члены его семьи заразились коронавирусом, сообщает Report со ссылкой на самого Панаева.

"Члены моей семьи болеют уже более десяти дней. Что касается меня, я заболел еще раньше, однако не чувствовал недуга и поэтому заразил членов семьи", - сказал Панаев.

По его словам, он заразился коронавирусом при контакте с людьми, ожидающими открытия границы с Азербайджаном в приграничном с Азербайджаном российском регионе.